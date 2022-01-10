«Торпедо» сообщило о времени начала перенесённого матча с «Трактором»
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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и нижегородским «Торпедо» перенесён с 21 января на 15-е, сообщает пресс-служба «Торпедо» в «Твиттере».
Напомним, 10 января Континентальная хоккейная лига приняла решение не ставить на паузу регулярный чемпионат КХЛ из-за эпидемиологической обстановки.
Встреча «Трактора» с «Торпедо» пройдёт 15 января в 13:00 мск.
В текущем сезоне «Трактор» занимает второе место в таблице Восточной конференции, уступая магнитогорскому «Металлургу» по дополнительным показателям. «Торпедо» располагается на девятой строчке на Западе, отставая от зоны плей-офф на пять баллов.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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