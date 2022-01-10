Орлов не вышел на утреннюю раскатку «Вашингтона». Недавно он получил травму на тренировке

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов не вышел на утреннюю раскатку команды, сообщает журналист Саманта Пелл в «Твиттере». 11 января в 3:00 мск «Кэпиталз» сыграют с «Бостон Брюинз» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ.

В начале января Орлов получил повреждение на тренировке, однако, по его словам, оно оказалось несерьёзным.

«Что со мной произошло? Да ничего, просто получил отдых. Кое-что случилось, но сегодня я уже катался и чувствовал себя хорошо. Надеюсь, что завтра буду чувствовать себя ещё лучше и буду готов выйти на лёд. Со мной всё хорошо, нужно продолжать работу», – говорил защитник 6 января.



В текущем сезоне Орлов провёл 36 матчей и набрал в них 17 очков: забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.