Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» сообщило о шести положительных ковид-тестах в команде

«Торпедо» сообщило о шести положительных ковид-тестах в команде
Комментарии

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о шести положительных тестах на коронавирус в команде.

«По данным на 10 января, в хоккейном клубе «Торпедо» положительные тесты на коронавирус сдали шесть человек. Медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции. К тренировкам подключаются игроки молодёжной команды «Чайка», которые также проходят регулярное тестирование на COVID-19. Ближайший матч с «Барысом» состоится согласно действующему календарю КХЛ 11 января, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в командах», – написано в сообщении «Торпедо» на официальном сайте.

Ранее нижегородцы назвали точное время перенесённого матча с челябинским «Торпедо». Игра пройдёт 15 января.

Новость по теме
«Торпедо» сообщило о времени начала перенесённого матча с «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022