«Торпедо» сообщило о шести положительных ковид-тестах в команде

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о шести положительных тестах на коронавирус в команде.
«По данным на 10 января, в хоккейном клубе «Торпедо» положительные тесты на коронавирус сдали шесть человек. Медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции. К тренировкам подключаются игроки молодёжной команды «Чайка», которые также проходят регулярное тестирование на COVID-19. Ближайший матч с «Барысом» состоится согласно действующему календарю КХЛ 11 января, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в командах», – написано в сообщении «Торпедо» на официальном сайте.
Ранее нижегородцы назвали точное время перенесённого матча с челябинским «Торпедо». Игра пройдёт 15 января.
- 10 января 2022
-
19:06
-
19:00
-
18:51
-
18:30
-
18:09
-
18:00
-
17:18
-
16:30
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:35
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:27
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
13:47
-
13:34
-
13:31
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
11:52
-
11:32
-
11:10
-
10:45
-
10:23
-
10:09
-
10:00