«Торпедо» сообщило о шести положительных ковид-тестах в команде

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о шести положительных тестах на коронавирус в команде.



«По данным на 10 января, в хоккейном клубе «Торпедо» положительные тесты на коронавирус сдали шесть человек. Медицинский персонал команды проводит профилактические мероприятия, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции. К тренировкам подключаются игроки молодёжной команды «Чайка», которые также проходят регулярное тестирование на COVID-19. Ближайший матч с «Барысом» состоится согласно действующему календарю КХЛ 11 января, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация в командах», – написано в сообщении «Торпедо» на официальном сайте.

Ранее нижегородцы назвали точное время перенесённого матча с челябинским «Торпедо». Игра пройдёт 15 января.