Рекордсмен «Вашингтона» Фукале второй раз подряд сыграет в стартовом составе

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Зак Фукале, который установил рекорд «Кэпиталз» по продолжительности сухой серии на старте выступления за команду в матче с «Миннесотой Уайлд», проведёт вторую игру подряд в стартовом составе, сообщает NBC Sports Capitals.

Ближайшую встречу «Вашингтон» проведёт с «Бостон Брюинз» завтра, 11 января, в 3:00 мск.



«Тренировочный лагерь Фукале был превосходным. До того, как его призвали в первый раз, он был одним из лучших вратарей Американской хоккейной лиги. Он сделал свою работу, когда вышел со скамейки запасных, и я подумал, что хорошо выступил с «Миннесотой». Так что он заслужил право вернуться туда», – цитирует главного тренера команды Питера Лавиолетта NBC Sports.