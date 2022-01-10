«Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд и возглавил таблицу Восточной конференции

Сегодня, 10 января, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).
На второй минуте Алексей Бывальцев открыл счёт в матче с передач Лоуренса Пилута и Максима Шабанова, на 5-й минуте Егор Фатеев увеличил преимущество хозяев. Ему ассистировали Вячеслав Основин и Артём Шварёв На 31-й забросил Сергей Телегин с пасов Лукаша Седлака и Томаша Гика.
На 35-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу китайской команды с передач Тайлера Вонга и Спенсера Фу, на 42-й забил Джейк Челиос после пасов Михаила Абрамова и Кори Кейна. Ещё одну шайбу челябинцев забросил Максим Шабанов в пустые ворота.
Это поражение стало для «Куньлуня» 14-м подряд. «Трактор» выиграл седьмую встречу кряду и единолично возглавил таблицу Восточной конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 10 января 2022
-
22:18
-
21:45
-
21:30
-
19:59
-
19:50
-
19:43
-
19:06
-
19:00
-
18:51
-
18:30
-
18:09
-
18:00
-
17:18
-
16:30
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:35
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:27
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
13:47
-
13:34
-
13:31
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
11:52