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«Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд и возглавил таблицу Восточной конференции

«Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд и возглавил таблицу Восточной конференции
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Сегодня, 10 января, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

На второй минуте Алексей Бывальцев открыл счёт в матче с передач Лоуренса Пилута и Максима Шабанова, на 5-й минуте Егор Фатеев увеличил преимущество хозяев. Ему ассистировали Вячеслав Основин и Артём Шварёв На 31-й забросил Сергей Телегин с пасов Лукаша Седлака и Томаша Гика.

На 35-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу китайской команды с передач Тайлера Вонга и Спенсера Фу, на 42-й забил Джейк Челиос после пасов Михаила Абрамова и Кори Кейна. Ещё одну шайбу челябинцев забросил Максим Шабанов в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Бывальцев (Пилут, Шабанов) – 01:37' (5x5)   0:2 Фатеев (Основин, Шварёв) – 04:49' (5x5)   0:3 Телегин (Седлак, Гика) – 30:34' (5x5)   1:3 Ип (Вонг, Фу) – 34:28' (5x4)   2:3 Челиос (Абрамов, Кейн) – 41:18' (5x5)   2:4 Шабанов – 58:24' (en)

Это поражение стало для «Куньлуня» 14-м подряд. «Трактор» выиграл седьмую встречу кряду и единолично возглавил таблицу Восточной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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