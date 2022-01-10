«Трактор» нанёс «Куньлуню» 14-е поражение подряд и возглавил таблицу Восточной конференции

Сегодня, 10 января, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал челябинский «Трактор» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).



На второй минуте Алексей Бывальцев открыл счёт в матче с передач Лоуренса Пилута и Максима Шабанова, на 5-й минуте Егор Фатеев увеличил преимущество хозяев. Ему ассистировали Вячеслав Основин и Артём Шварёв На 31-й забросил Сергей Телегин с пасов Лукаша Седлака и Томаша Гика.

На 35-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу китайской команды с передач Тайлера Вонга и Спенсера Фу, на 42-й забил Джейк Челиос после пасов Михаила Абрамова и Кори Кейна. Ещё одну шайбу челябинцев забросил Максим Шабанов в пустые ворота.

Это поражение стало для «Куньлуня» 14-м подряд. «Трактор» выиграл седьмую встречу кряду и единолично возглавил таблицу Восточной конференции.

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