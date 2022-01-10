Ротенберг: на сегодняшний день мы можем констатировать, что в СКА нет проблем с эпидемией

Главный тренер СКА Роман Ротенберг надеется, что его команда проведёт все матчи КХЛ в соответствии с существующим графиком, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в лиге.



«В хоккейном клубе СКА ведется серьёзная работа медицинского штаба. Команда не только вакцинировалась, но уже и ревакцинировалась. И мы в ежедневном режиме отслеживаем здоровье наших хоккеистов, просим их и персонал соблюдать все санитарные правила, в том числе и в свободное время. Рекомендуем нашим игрокам лишний раз не посещать общественные места. На сегодняшний день мы можем констатировать, что у нас нет проблем с эпидемией.

При этом мониторинг продолжается ежедневно. У нас в команде много кандидатов в сборную России, мы очень ответственно относимся к этому процессу. И речь не только об игроках, но и о персонале, тренерах, всех, кто работает клубе. На прошлой, победной для сборной России Олимпиаде, из СКА было 15 игроков, плюс тренеры и персонал. В этом году наш клуб так же будет широко представлен в сборной.

Планируем, что все матчи пройдут согласно графику. Мы предпринимаем все необходимые меры по предотвращению эпидемии, наши медики ведут большую работу. Мы понимаем всю ответственность за здоровье наших сотрудников, в том числе и кандидатов в сборную. И просим так же ответственно относиться к этому все остальные клубы нашей лиги. Понятно, что бывают ситуации, которые сложно контролировать.

В качестве примера мы берём опыт наших коллег в Национальной хоккейной лиге, где игрокам рекомендовано не посещать общественные места. Мы видим, что проблемы с эпидемией есть и в НХЛ, но они продолжают играть и не останавливают чемпионат», – цитирует Ротенберга «Р-Спорт»