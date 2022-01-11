Наставник «Далласа» оштрафован на $ 25 тыс. за поведение в концовке игры с «Сент-Луисом»

Пресс-служба НХЛ объявила, что 66-летний канадский специалист Рик Боунесс, возглавляющий «Даллас Старз» оштрафован на $ 25 тыс. за своё эмоциональное поведение в концовке встречи регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (1:2).

За минуту до конца третьего периода «Даллас» вёл со счётом 1:0, однако пропустил два гола за 18 секунд и потерпел поражение в этой встрече. По окончании матча Боунесс не смог сдержать эмоций и ударил клюшкой о борт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании TSN.



В результате «Даллас» прервал четырёхматчевую победную серию. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 48 очков.



В следующем матче «Даллас» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 13 января.