Александр Овечкин вплотную подобрался к топ-100 по сыгранным матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». После завершения первого периода счёт равный — 2:2.

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1234-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин вплотную подобрался к тому, чтобы войти в топ-100 в истории лиги. Ближайшей целью для 36-летнего российского форварда является результат занимающего 100-е место Стива Томаса (1235).

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 37 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 27 результативных передач при показателе полезности «+15» и шести минутах штрафного времени.