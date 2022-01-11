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Овечкин сократил до двух очков отставание от Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин сократил до двух очков отставание от Модано в списке бомбардиров в истории НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». В ходе второго периода гости впереди — 6:3.

Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. Сейчас на счету Александра стало 1372 (754+618) очка в 1234 матчах, что является 25-м показателем в истории НХЛ. В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение легендарного экс-хоккеиста «Бостон Брюинз» Джонни Буцика, у которого 1369 (556+813) очков в 1540 встречах. Следующей целью для Александра является результат Майка Модано — 1374 очка в 1499 матчах. Теперь Овечкина отделяет от этого показателя только два результативных действия.

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