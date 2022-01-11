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«Невероятный, выдающийся хоккеист». Пастрняк об Овечкине

«Невероятный, выдающийся хоккеист». Пастрняк об Овечкине
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Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился эмоциями об игре против российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Да, конечно, мимо Овечкина пройти было нельзя, и я смотрел на него всякий раз, когда проходил чемпионат мира или Олимпиада. На такого игрока смотрели все дети. Невероятный, выдающийся хоккеист. Возможно, в этой игре больше никогда не будет такого хорошего снайпера. Поэтому очень приятно всякий раз переодеваться и выходить на матч против Овечкина», – цитирует Пастрняка официальная русская версия сайта НХЛ.

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». Начался 3-й период, гости ведут в счёте – 6:3.

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