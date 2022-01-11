Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин до минимума сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.
Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. Это очко стало для 36-летнего российского нападающего 52-м в сезоне. Таким образом, он до минимума сократил отставание от нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. В активе обоих «нефтяников» по 53 результативных действиях. У немецкого форварда 26 голов и 27 результативных передач, у канадца 19 шайб и 34 передачи, у Овечкина – 24 гола и 28 передач.
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