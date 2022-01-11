«Вашингтон» впервые в этом сезоне НХЛ потерпел четыре поражения кряду

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.

Это поражение стало четвёртым кряду в нынешнем сезоне для команды Питера Лавиолетта, что является её худшим отрезком в текущей регулярке. В начале ноября 2021 года (02.11-07.11) столичные проиграли три матча кряду, набрав на том отрезке только одно очко за поражение в овертайме. Сейчас «Кэпиталз» уступили в четырёх встречах подряд, лишь однажды добравшись до серии буллитов и ещё однажды уступив в овертайме.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Этот матч состоится 15 января, начало встречи — в 22:00 мск.