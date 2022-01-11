Овечкин не может забить четыре матча подряд. Это его худшая серия в сезоне

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.
В составе победителей забивали Давид Пастрняк (дважды), Брэд Маршан (дубль), Мэтт Грызлик, Крэйг Смит и Эрик Хаула. У хозяев заброшенными шайбами отметились дважды Конор Шири и один раз Ти Джей Оши.
Таким образом, Александр Овечкин не может забросить шайбу уже четыре матча подряд. Это его худшая серия в этом сезоне.
Тем не менее, у Овечкина и Евгения Кузнецова по одной голевой передаче в матче.
Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. Эта передача стала для него 618-й в истории НХЛ. Таким образом, он вплотную приблизился к россиянину Сергею Зубову по количеству результативных передач в истории лиги. Напомним, сейчас Овечкин занимает четвёртое место по этому показателю среди отечественных хоккеистов.
Зубов с 619 голевыми передачами замыкает тройку среди российских хоккеистов. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).
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