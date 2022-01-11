Матч между «Филадельфией» и «Каролиной» перенесён

Национальная хоккейная лига в официальном пресс-релизе объявила, что из-за вспышки коронавируса у «Филадельфии Флайерз» матч между клубом из Филадельфии и «Каролиной Харрикейнз» перенесён. Новая дата матча станет известна позже.

Встреча должна была состояться на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) 12 января в 03:00 мск.

9 января стало известно о переносе ещё двух матчей НХЛ – «Нью-Джерси Девилз» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон Ойлерз» с «Оттава Сенаторз».

Матч между «Ойлерз» и «Сенаторз» состоится в воскресенье, 16 января. Новая дата игры между «Лайтнинг» и «Дэвилз» ещё не определена.

«Филадельфия Флайерз» занимает 11-е место в Восточной Конференции, «Каролина Харрикейнз» находится на третьей строчке в турнирной таблице.