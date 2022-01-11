Стало известно, с кем может сыграть Малкин свой первый матч после травмы

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, в матче с какой командой может вернуться на лёд российский нападающий Евгений Малкин.



«На данный момент могу сказать, что решение будет принято перед игрой с «Анахайм Дакс», но нас вдохновляет прогресс, которого добился Джино. Он проделал огромную подготовительную работу, и она позволила ему выйти на этот уровень.



Он очень много тренировался с командой, участвовал в двусторонних играх, работал в первой бригаде большинства. Мы постарались решить все задачи в процессе подготовки. Он очень усердно трудился в это время. Сегодня мы оценим его прогресс, а решение примем завтра», – цитирует Салливана официальная русская версия сайта НХЛ.



Напомним, ранее Малкин провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня он перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливается. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных. Пока он не провёл ни одной встречи в текущем сезоне.