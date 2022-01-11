«Вашингтон» пропустил 7 шайб в матче впервые с апреля прошлого года

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.
«Вашингтон» пропустил 7 шайб впервые с апреля 2021 года. В прошлый раз так много им забили хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс». 2 апреля 2021 года «Кэпиталз» проиграли «Айлендерс» со счётом 4:8.
Также это поражение стало четвёртым кряду в нынешнем сезоне для команды Питера Лавиолетта, что является её худшим отрезком в текущей регулярке. В начале ноября 2021 года (02.11-07.11) столичные проиграли три матча кряду, набрав на том отрезке только одно очко за поражение в овертайме. Сейчас «Кэпиталз» уступили в четырёх встречах подряд, лишь однажды добравшись до серии буллитов и ещё однажды уступив в овертайме.
- 11 января 2022
-
07:30
-
06:50
-
06:20
-
06:06
-
06:01
-
05:56
-
05:52
-
05:49
-
05:23
-
05:01
-
04:53
-
04:45
-
04:41
-
04:38
-
04:04
-
04:03
-
03:21
-
02:39
- 10 января 2022
-
23:35
-
23:03
-
22:18
-
21:45
-
21:30
-
19:59
-
19:50
-
19:43
-
19:06
-
19:00
-
18:51
-
18:30
-
18:09
-
18:00
-
17:28
-
17:18
-
16:30