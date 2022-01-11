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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз» – 3:7

«Бостон» крупно обыграл «Вашингтон». В составе «Кэпиталз» дубль оформил Конор Шири, ещё одна шайба на счету Ти Джея Оши. За гостей отличились Давид Пастрняк (2), Брэд Маршан (2), Мэтт Грызлик, Крэйг Смит, Эрик Хаула.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 7
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Шири (Дауд, Хэтэуэй) – 03:02' (5x5)   2:0 Шири – 12:32' (5x5)   2:1 Пастрняк (Маршан, Грызлик) – 18:34' (5x3)   2:2 Маршан (Грызлик, Пастрняк) – 19:14' (5x4)   2:3 Грызлик (Блид) – 22:51' (5x5)   2:4 Смит (Лазар, Блид) – 27:53' (5x5)   2:5 Пастрняк (Холл, Вааканайнен) – 28:54' (5x5)   2:6 Хаула (Холл, Грызлик) – 33:09' (5x5)   3:6 Оши (Овечкин, Кузнецов) – 34:06' (5x5)   3:7 Маршан (Смит, Грызлик) – 50:59' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» – «Сиэтл Кракен» – 4:3

Победу хозяевам принёс дубль Николя Обе-Кюбеля и голы Девона Тэйвза и Назема Кадри. У гостей отличились Маркус Юханссон, Джаред Макканн и Колин Блэквелл.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Обе-Кюбель (О'Коннор, Ньюхук) – 05:50' (5x5)   1:1 Юханссон (Эберле, Макканн) – 09:16' (5x4)   1:2 Макканн (Юханссон, Данн) – 24:49' (5x5)   1:3 Блэквелл (Олексяк, Гурд) – 34:20' (5x5)   2:3 Обе-Кюбель (Бураковски, Джонсон) – 37:00' (5x5)   3:3 Тэйвз (Макар, Кадри) – 51:47' (5x5)   4:3 Кадри (Джост, Бураковски) – 54:17' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:1

В составе победителей отличились Филлип Дано, Блейк Лизотт и Андриан Кемпе. У гостей шайбу забросил Мика Зибанеджад. Отметим, что в состав «Рейнджерс» вернулся россиянин Артемий Панарин.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2022, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Дано (Мур) – 20:55'   2:0 Лизотт (Арвидссон, Мур) – 23:41' (5x5)   2:1 Зибанеджад (Хитил, Маккегг) – 51:27' (5x5)   3:1 Кемпе (Копитар) – 58:43' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 51 балл после 35 матчей. Вторая строчка — за «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой также 51 очко, но после 37 встреч. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз», заработавшая за 33 игры 50 баллов. Столько же баллов, но после 37 игр у «Нью-Йорк Рейнджерс».

На Западе первую строчку занимает «Нэшвилл Предаторз», в активе которого 48 баллов после 36 матчей. Следом расположился «Сент-Луис Блюз», у которого 47 очков после 36 игр. Третий — «Вегас Голден Найтс», набравший равное количество очков с «блюзменами», но сыгравший на два матча больше.

Турнирная таблица НХЛ
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