Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 11 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Вашингтон Кэпиталз» – «Бостон Брюинз» – 3:7

«Бостон» крупно обыграл «Вашингтон». В составе «Кэпиталз» дубль оформил Конор Шири, ещё одна шайба на счету Ти Джея Оши. За гостей отличились Давид Пастрняк (2), Брэд Маршан (2), Мэтт Грызлик, Крэйг Смит, Эрик Хаула.

«Колорадо Эвеланш» – «Сиэтл Кракен» – 4:3

Победу хозяевам принёс дубль Николя Обе-Кюбеля и голы Девона Тэйвза и Назема Кадри. У гостей отличились Маркус Юханссон, Джаред Макканн и Колин Блэквелл.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:1



В составе победителей отличились Филлип Дано, Блейк Лизотт и Андриан Кемпе. У гостей шайбу забросил Мика Зибанеджад. Отметим, что в состав «Рейнджерс» вернулся россиянин Артемий Панарин.

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 51 балл после 35 матчей. Вторая строчка — за «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой также 51 очко, но после 37 встреч. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз», заработавшая за 33 игры 50 баллов. Столько же баллов, но после 37 игр у «Нью-Йорк Рейнджерс».



На Западе первую строчку занимает «Нэшвилл Предаторз», в активе которого 48 баллов после 36 матчей. Следом расположился «Сент-Луис Блюз», у которого 47 очков после 36 игр. Третий — «Вегас Голден Найтс», набравший равное количество очков с «блюзменами», но сыгравший на два матча больше.