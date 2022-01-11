«Колорадо» установил рекорд XXI века в НХЛ по голам в первых 32 играх сезона

Сегодня, 11 января, в Денвере на «Болл-Арене» «Колорадо Эвеланш» дома принимал «Сиэтл Кракен» и одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:2, 2:0).
Победу хозяевам принёс дубль Николя Обе-Кюбеля и голы Девона Тэйвза и Назема Кадри. У гостей отличились Маркус Юханссон, Джаред Макканн и Колин Блэквелл.
Всего в текущем сезоне «Эвеланш» забросили 138 шайб в первых 32 матчах – это рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиге, сообщает StatsCentre в «Твиттере».
Начиная с 1992 года, это девятый показатель. Рекорд принадлежит «Питтсбург Пингвинз» – 160 голов в сезоне-1995/1996.
После 32 матчей «Колорадо» с 46 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции НХЛ и отстаёт от лидирующего «Нэшвилл Предаторз» на два балла. Правда, у «Нэшвилла» сыграно на четыре встречи больше.
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