КХЛ отменила два матча с участием нижегородского «Торпедо»

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием нижегородского «Торпедо».

«По состоянию на 11 января у 11 хоккеистов и двух представителей «Торпедо» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи №573 «Торпедо» — «Барыс» и №585 «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», запланированные на 11 и 13 января соответственно.

Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», – сообщает официальный сайт КХЛ.

Напомним, 10 января на сайте «Торпедо» клуб выпустил заявление, в котором было написано о шести положительных ковид-тестах в команде.