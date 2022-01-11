КХЛ отменила два матча с участием нижегородского «Торпедо»
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Континентальная хоккейная лига объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием нижегородского «Торпедо».
«По состоянию на 11 января у 11 хоккеистов и двух представителей «Торпедо» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.
С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи №573 «Торпедо» — «Барыс» и №585 «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», запланированные на 11 и 13 января соответственно.
Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», – сообщает официальный сайт КХЛ.
Напомним, 10 января на сайте «Торпедо» клуб выпустил заявление, в котором было написано о шести положительных ковид-тестах в команде.
Новость по теме«Торпедо» сообщило о шести положительных ковид-тестах в команде
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