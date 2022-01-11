Фредерик получил травму, пропустив хит от Овечкина. Ранее Трент травмировал Капризова

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Победу одержали гости со счётом 7:3.



По ходу матча российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин применил силовой приём против Трента Фредерика, в результате которого Трент получил травму.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Capitals Replays.

Напомним, 7 января во втором периоде матча между «Бостон Брюинз» и «Миннесотой Уайлд» в результате столкновения с Трентом Фредериком Кирилл Капризов потерял равновесие, ударился о борт и упал на лёд. После этого хоккеист отправился в раздевалку. Он получил травму верхней части тела и не вернулся в игру.