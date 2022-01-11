Сможет ли СКА одержать третью победу подряд под руководством Ротенберга, обыграв «Ак Барс»
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Сегодня, 11 января, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге местный СКА примет казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эта встреча станет для армейцев третьей под руководством Романа Ротенберга. В предыдущих двух матчах подопечные Романа Борисовича обыграли «Куньлунь Ред Стар» (5:1) и нижегородское «Торпедо» (3:0).
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сможет ли СКА одержать третью победу подряд под руководством Ротенберга, обыграв «Ак Барс»?»
Напомним, на данный момент петербуржцы возглавляют таблицу Западной конференции, набрав 66 очков после 46 игр.
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