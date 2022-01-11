Сборная Латвии представила хоккейную форму на Олимпиаду-2022

Сборная Латвии по хоккею представила форму, в которой выступит на предстоящей Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Латвийская команда будет выступать в группе C со сборными Финляндии, Словакии и Швеции. Первую встречу Латвия проведёт 10 февраля со Швецией, 11-го сыграет с Финляндией, 13-го – со Словакией.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) победителями хоккейного турнира стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.



В Олимпиаде не примут участие хоккеисты из Национальной хоккейной лиги. НХЛ запретила хоккеистам ехать на Игры из-за эпидемии коронавируса.