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КХЛ может изменить схему проведения плей-офф из-за отменённых матчей регулярки

КХЛ может изменить схему проведения плей-офф из-за отменённых матчей регулярки
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КХЛ предложила клубам изменить схему проведения плей-офф, освободив дни для проведения отменённых матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В то же время КХЛ договорилась с ФХР о возможности проведения матчей во время Олимпиады при обоюдном желании клубов. В случае, если большая часть матчей будет сыграна во время олимпийского перерыва, КХЛ рассмотрит возможность сохранения полноценного плей-офф.

Напомним, сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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