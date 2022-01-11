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А. Морозов: ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить чемпионат и забыть про него

А. Морозов: ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить чемпионат и забыть про него
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в лиге.

«Мы и так перенесли и расширили график нашего календаря после отмены Недели звёзд хоккея, перенесли некоторые матчи на 15-е января, чтобы наша сборная могла 20-го числа заехать в Новогорск. Будем прорабатывать решения и только совместными усилиями можем продолжить чемпионат. Все склоняются к тому, что надо продолжать делать усилия по проведению чемпионата. Ни один клуб не высказался за то, чтобы остановить чемпионат и забыть про него, как произошло в 2020 году», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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КХЛ и клубы приняли решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
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