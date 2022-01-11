Президент КХЛ ответил на вопрос, существует ли сценарий, при котором чемпионат остановят
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, существует ли сценарий или критерии, при которых чемпионат будет остановлен.
«Как я уже говорил, никто не проголосовал против продолжения чемпионата. Сейчас те клубы, которые не имеют положительных ПЦР-тестов, могут продолжать играть между собой, чтобы потом меньше матчей пришлось переносить и доигрывать. Тогда у нас может быть сжатый плей-офф, когда команды будут в плей-офф проводить матчи два дня подряд, как это уже раньше было. Но если мы сможем успешно доиграть те встречи, которые сейчас были отменены, то и плей-офф будет хорошим. Есть разные сценарии», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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