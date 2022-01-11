Президент КХЛ ответил на вопрос, существует ли сценарий, при котором чемпионат остановят

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, существует ли сценарий или критерии, при которых чемпионат будет остановлен.

«Как я уже говорил, никто не проголосовал против продолжения чемпионата. Сейчас те клубы, которые не имеют положительных ПЦР-тестов, могут продолжать играть между собой, чтобы потом меньше матчей пришлось переносить и доигрывать. Тогда у нас может быть сжатый плей-офф, когда команды будут в плей-офф проводить матчи два дня подряд, как это уже раньше было. Но если мы сможем успешно доиграть те встречи, которые сейчас были отменены, то и плей-офф будет хорошим. Есть разные сценарии», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.