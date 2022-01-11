Президент КХЛ рассказал о действиях при возникновении в плей-офф текущей ситуации с COVID

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о действиях лиги в случае возникновения в плей-офф ситуации с коронавирусом, подобной текущей в регулярном чемпионате.

«Сегодня проговаривали эту ситуацию и рекомендовали командам вакцинироваться. Переносить плей-офф некуда. Даже если взять наш базовый сценарий, получается очень сжатый плей-офф. Мы всех предупредили, что сейчас положение по ковиду находится на согласовании в РПН. Игроки на матч будут допускаться только вакцинированные и с отрицательным ПЦР-тестом. Обратили внимание клубов лиги, чтобы они занялись и командами ВХЛ, чтобы в случае чего можно было заменить игроков. За неявку на встречу будет засчитываться техническое поражение», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.