«Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках». А. Морозов — об ужесточении регламента

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал свои слова о том, что ещё сильнее будет ужесточён ковидный регламент.

«Я уже сказал, что он находится на согласовании в РПН. Мы направим в клубы новый регламент и изменения, которые вступят в силу. На данный момент это не касается возможного снижения посещаемости, но произойдёт ужесточение контроля чистых зон. Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках. Как только мы получим новое положение, мы будем готовы рассказать, что туда вошло, а чего там нет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.