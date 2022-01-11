«Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках». А. Морозов — об ужесточении регламента

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал свои слова о том, что ещё сильнее будет ужесточён ковидный регламент.
«Я уже сказал, что он находится на согласовании в РПН. Мы направим в клубы новый регламент и изменения, которые вступят в силу. На данный момент это не касается возможного снижения посещаемости, но произойдёт ужесточение контроля чистых зон. Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках. Как только мы получим новое положение, мы будем готовы рассказать, что туда вошло, а чего там нет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.
- 11 января 2022
-
18:13
-
18:06
-
18:04
-
18:01
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:29
-
17:22
-
17:16
-
17:11
-
17:10
-
17:04
-
17:03
-
16:40
-
16:22
-
15:40
-
14:31
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
11:50
-
11:32
-
10:24
-
10:00
-
09:23
-
09:04
-
09:00
-
08:35
-
07:30
-
06:50
-
06:20