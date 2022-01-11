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«Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках». А. Морозов — об ужесточении регламента

«Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках». А. Морозов — об ужесточении регламента
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал свои слова о том, что ещё сильнее будет ужесточён ковидный регламент.

«Я уже сказал, что он находится на согласовании в РПН. Мы направим в клубы новый регламент и изменения, которые вступят в силу. На данный момент это не касается возможного снижения посещаемости, но произойдёт ужесточение контроля чистых зон. Предлагаем ввести масочный режим в раздевалках. Как только мы получим новое положение, мы будем готовы рассказать, что туда вошло, а чего там нет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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