Данис Зарипов сдал положительный тест на коронавирус. Матч СКА — «Ак Барс» состоится
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о коронавирусе у нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова.
«Зарипов сдал положительный тест на коронавирус 3 января, сегодня он уже может выходить. Случай с Данисом никак не связан с общей тенденцией. «Ак Барс» вчера сделал тестирование, положительных результатов нет. Их матч со СКА стоит в расписании», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.
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