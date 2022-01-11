Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Данис Зарипов сдал положительный тест на коронавирус. Матч СКА — «Ак Барс» состоится

Данис Зарипов сдал положительный тест на коронавирус. Матч СКА — «Ак Барс» состоится
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о коронавирусе у нападающего «Ак Барса» Даниса Зарипова.

«Зарипов сдал положительный тест на коронавирус 3 января, сегодня он уже может выходить. Случай с Данисом никак не связан с общей тенденцией. «Ак Барс» вчера сделал тестирование, положительных результатов нет. Их матч со СКА стоит в расписании», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

Новость по теме
Стало известно точное количество заболевших хоккеистов в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022