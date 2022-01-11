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Президент КХЛ объяснил, почему чемпионат нельзя доиграть в мае

Президент КХЛ объяснил, почему чемпионат нельзя доиграть в мае
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Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему чемпионат нельзя доиграть в мае.

«Был вариант залезть на май — сдвинуть сроки плей-офф. При этом много юридических аспектов: нужно переписывать контракты и менять регламент. Также здесь потолок зарплат решает, игроки должны дать согласие на изменение контрактов. Многие клубы на грани с потолком. Если игрокам придётся дополнительно платить, клубы выйдут за потолок. Смотрели по структуре чемпионата — шесть дней в мае нам ничего не дадут, они не спасут в этой ситуации. По правилам ИИХФ, 6 мая мы должны отпустить сборников по их командам. А в финале Кубка Гагарина будет много кандидатов на поездку на чемпионат мира», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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