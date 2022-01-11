Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году

Казахстан отправил заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2026 году, сообщает Blick.

Чемпионат мира 2020 года, который должен был состояться в Швейцарии, был отменён из-за пандемии коронавируса. Швейцария, по некоторым данным, намеревается также побороться за право проведения чемпионата мира в 2026 году.

Чемпионат мира в 2022 году примет Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023 году хозяином чемпионата мира будет Санкт-Петербург, в 2024 году — чешские Прага и Острава, а в 2025 году — Дания и Швеция.

Напомним, с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге (Латвия) проходил последний на данный момент мужской чемпионат мира по хоккею. 6 июня состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).