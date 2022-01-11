Малкин сыграет с «Анахаймом». Это его первый матч в сезоне после травмы
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Об этом сообщил североамериканский журналист, специализирующийся на освещении матчей «пингвинов», Джош Гетцоф.
Встреча между «Пингвинз» и «Дакс» запланирована на ночь с 11 на 12 января по московскому времени. Старт матча назначен на 6:00 мск.
Напомним, ранее российский нападающий провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливается. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных. На данный момент нападающий не провёл ни одной встречи в текущем регулярном чемпионате.
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