Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов отправлен в COVID-протокол

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов отправлен в COVID-протокол, сообщается на официальной странице «шерифов» в «Твиттере».

Кроме него, в протокол также попал голкипер Брэйден Холтби.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний Гурьянов принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата. Российский нападающий забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, суммарно набрав 14 очков при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени.

32-летний Холтби отыграл в 17 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2.56 и 92% отражённых бросков.

Следующий матч «Далласа» запланирован на ночь с 12 на 13 января. Старт встречи — в 4:30 мск.