В «Миннесоте» надеются, что Кирилл Капризов вернётся в строй после травмы на этой неделе
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В «Миннесоте Уайлд» надеются, что нападающие Кирилл Капризов и Брэндон Дюхайм вернутся в строй на этой неделе, сообщает журналист Майкл Руссо в «Твиттере».
В команде предполагают, что у форвардов есть шансы принять участие в матче с «Анахайм Дакс», который пройдёт в ночь с 14 на 15 января.
Напомним, Капризов получил травму верхней части тела 6 января во время встречи с «Бостон Брюинз». На 11-й минуте второго периода Капризов сильно ударился о борт, когда в него врезался центральный нападающий «Брюинз» Трент Фредерик. Капризов смог самостоятельно покинуть площадку, но в раздевалку хоккеист отправился, опираясь на массажиста команды.
Сыграв 32 матча в нынешнем сезоне, Капризов занимает первое место в команде по набранным очкам — 40 (14+26).
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