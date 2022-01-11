«Спартак» объявил о 10 заболевших хоккеистах
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Хоккейный клуб «Спартак» сделал заявление в официальном телеграм-канале.
«По возвращении из Владивостока, 11 января, ХК «Спартак» Москва провёл очередное тестирование команды. По результатам тестирования у десяти хоккеистов и трёх представителей тренерского штаба ПЦР-тесты показали положительный результат. Об изменениях в графике матчей команды будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.
Новость по темеСтало известно точное количество заболевших хоккеистов в КХЛ
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