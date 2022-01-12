Болельщики меняли шоколадку на клюшку, Марьямяки спорил с судьями. Фото поражения «Динамо»

11 января в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
На 27-й минуте Антон Ведин, реализовав численное большинство, вывел москвичей вперёд. Результативный балл за передачу получил Андре Петерссон, набравший первое очко после возвращения в клуб. На 32-й минуте Никлас Йенсен сравнял счёт. На 49-й минуте Отто Лескинен с передачи Брайана О'Нилла вывел вперёд уже финскую команду. На 53-й минуте Роб Клинкхаммер восстановил равенство в счёте. На 59-й минуте Ханнес Бьёрнинен забил победный гол.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 января в Москве сыграет со «Спартаком». «Йокерит» в этот же день в Магнитогорске должен был встретиться с «Металлургом», но матч отменили. Теперь финны сыграют лишь 19 января — в Хельсинки со СКА.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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