Квартальнов о победе со СКА: не знал, что «Ак Барс» в плей-офф вышел. Спасибо, что сказали

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1).

«Встреча удалась. Пропустить в Питере только одну шайбу — это здорово. Повели в счёте – это важно здесь – и довели до победы. Держали ли возможный выход в плей-офф в уме перед матчем? Даже не знал, что вышли. Спасибо, что сказали.

Много силовых приёмов? СКА — шароваристая команда. Нападающие обладают хорошим мастерством, пытались сыграть с ними поплотнее», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.