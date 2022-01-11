Квартальнов — о продолжении чемпионата: как я могу комментировать решение КХЛ?
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1) прокомментировал решение КХЛ продолжить розыгрыш.
«Согласен ли с решением КХЛ не останавливать чемпионат? Как я могу комментировать решение лиги? Мы принимаем то, что нам указывает лига. Как сможем, будем продолжать играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.
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