Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 12 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 12 января.



На Западе лидирует СКА, несмотря на поражение в матче с «Ак Барсом». У команды из Санкт-Петербурге 66 очков после 47 встреч. Вторую строчку делят московское «Динамо» и «Йокерит». После победы в очном матче финны сравнялись с бело-голубыми по баллам — у команд по 64 очка, однако у москвичей сыграно на одну встречу больше. Четвёртую и пятую позиции занимают ЦСКА и «Северсталь», набравшие по 63 балла. Тем не менее у армейцев один матч в запасе.



В Восточной конференции первое место сохраняет челябинский «Трактор», набравший 73 очка в 49 встречах. На два балла отстаёт магнитогорский «Металлург», сыгравший на одну встречу меньше и посаженный на карантин. Третью позицию занимает «Ак Барс», после победы в матче со СКА набравший 66 очка и проведший 48 встреч.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».