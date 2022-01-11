Р. Ротенберг — после 10-го домашнего поражения СКА: обещаю, что в следующем матче победим

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Ак Барсом» (1:3) поделился мыслями о 10-м домашнем поражении в сезоне.

«СКА — лучшая команда на выезде. Здесь есть много деталей, это связано со многими факторами. Мы постоянно играем под давлением, должны его преодолевать. Нужно посмотреть на себя в зеркало и найти причины, почему мы проигрываем дома. Спасибо за поддержку болельщикам. Обещаем, что в следующем матче победим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Следующий матч СКА проведёт 13 января с «Сочи».