Р. Ротенберг — после 10-го домашнего поражения СКА: обещаю, что в следующем матче победим

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения в матче с «Ак Барсом» (1:3) поделился мыслями о 10-м домашнем поражении в сезоне.
«СКА — лучшая команда на выезде. Здесь есть много деталей, это связано со многими факторами. Мы постоянно играем под давлением, должны его преодолевать. Нужно посмотреть на себя в зеркало и найти причины, почему мы проигрываем дома. Спасибо за поддержку болельщикам. Обещаем, что в следующем матче победим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Следующий матч СКА проведёт 13 января с «Сочи».
- 11 января 2022
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
21:52
-
21:52
-
21:49
-
21:08
-
20:40
-
20:33
-
20:26
-
20:13
-
20:00
-
19:54
-
19:34
-
19:24
-
19:00
-
18:13
-
18:06
-
18:04
-
18:01
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:29
-
17:22