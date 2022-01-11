Р. Ротенберг — об отменённой шайбе Кетова: для нас это больше гол, чем помеха вратарю
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал решение судей отменить гол нападающего команды из Санкт-Петербурга Евгений Кетова в матче с казанским «Ак Барсом» (1:3).
«Разговаривал после отменённого гола с арбитром. Он сказал, что в голе Кетова ситуация 50/50. В лиге говорят, что обычно такие моменты засчитываются в пользу атакующей команды. Но это решение главных арбитров, мы его уважаем. В нашем понимании это больше гол, чем помеха вратарю. Надо смотреть детали. Надеюсь, что в будущем ситуация сложится в нашу пользу. Кетов здесь сыграл здорово», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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