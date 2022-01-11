Тардиф: пока для ИИХФ украинской Суперлиги не существует

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Люк Тардиф посетил Украину и высказался о ситуации, которая сложилась в украинском хоккее.
«13 декабря я приезжал сюда, чтобы встретиться с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Я приехал, чтобы обсудить программу развития хоккейной инфраструктуры. Во время планирования командировки целью встречи было исключительно обсуждение этой программы. Вместе с тем ИИХФ смутило создание так называемой Суперлиги. Министр тогда заверил, что его цель — один чемпионат и одна сборная. И спросил, могу ли я помочь, чтобы недоразумения в украинском хоккее были устранены. Я ответил, что дам ответ на этот вопрос, вернувшись в Киев 10 января. При этом к 13 декабря я уже был осведомлён о ситуации, поскольку несколько клубов обратились ко мне из-за того, что не соглашались с санкциями от ФХУ.
Я дал задание юридическому департаменту ИИХФ — проверить справедливость принятия таких решений. Мы провели своё расследование. Из предварительного расследования в ИИХФ ясно поняли, что наказанными клубами были нарушены фундаментальные принципы международного хоккея. Первый из них — клубы не обеспечили участие игроков в сборной, сами хоккеисты самовольно покинули ряды национальной команды. Второе фундаментальное правило — после отстранения игроки приняли участие в матчах национального чемпионата. Они этого не могли делать категорически — ни игроки, ни клубы. Третье нарушение появилось позже, после создания так называемой Суперлиги — 23 человека, неправильно оформивших трансферы, приняли участие в Суперлиге.
Ещё 13 декабря я сказал, что клубы должны принять санкции. Пока для ИИХФ Суперлиги не существует. Вчера состоялась моя встреча с Борисом Колесниковым. С ним мы встречались не один на один. Присутствовали также почётный президент ФХУ Анатолий Брезвин и глава юридического департамента ИИХФ Эшли Алерт. На этой встрече Колесников просил встретиться с клубами, играющими в Суперлиге. Я объяснил, что это невозможно.
Эти клубы не существуют для меня, как нет и Суперлиги. Я объяснил ему и дал понять, что единственная возможность о чём-либо говорить — принять санкции или подать апелляцию на них и полностью признать юрисдикцию и авторитет ФХУ. Не может быть никаких договорённостей, пока не будут соблюдены правила. ФХУ входит в число соучредителей ИИХФ. Национальные федерации являются составляющими, которые создают ИИХФ.
Господин Колесников подвергал сомнению легитимность избрания Георгия Зубко президентом ФХУ. Мы проверили этот процесс и нарушений не нашли. Можем сказать, что будем стоять за спиной ФХУ и всесторонне её поддерживать», — приводит слова Тардифа официальный сайт ФХУ.
Напомним, что дисциплинарный комитет ФХУ закрыл дела по клубам «Молодая гвардия», «Донбасс» и «Краматорск».
- 11 января 2022
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