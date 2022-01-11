Сайт НХЛ на русском языке: Овечкин — форвард зависимый, ему нужно чаще подносить патроны

Официальный сайт НХЛ на русском языке назвал одной из причин неудачного выступления «Вашингтон Кэпиталз» в последнее время голевую засуху капитана «столичных» Александра Овечкина.
«Вы заметили, что мы в последнее время не обсуждаем, как Александр Великий приближается к Яромиру Ягру в списке лучших снайперов всех времён? Потому что Овечкин не забивал как раз в этих четырёх проигранных матчах. Он сделал дубль под Новый год с „Детройтом“ и с тех пор замолчал. Только две голевые передачи при полезности „-6“ и суммарно 14 бросках в створ ворот.
В среднем за сезон Ови бросает 4,6 раза за игру, теперь — 3,5. То есть он снизил бросковую активность. Это связано и с тем, что не идёт игра у первого звена, потому что Овечкин — форвард зависимый, ему нужно чаще подносить патроны…» — говорится в сообщении.
- 11 января 2022
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