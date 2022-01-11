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Главный тренер «Вашингтона» объяснил отсутствие Овечкина на тренировке команды

Главный тренер «Вашингтона» объяснил отсутствие Овечкина на тренировке команды
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал пропуск капитаном команды Александром Овечкиным тренировки на льду. Ранее в клубе заявили, что отсутствие хоккеиста связано с тем, что сегодняшний день предназначен для восстановления.

«Мы просто хотим убедиться, что он находится в хорошей форме для тренировок в четверг и на выходных», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Гости одержали победу со счётом 7:3. Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. При этом россиянин не может забросить уже в четырёх матчах подряд. Это его худшая серия в нынешнем сезоне.

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