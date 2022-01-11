Главный тренер «Вашингтона» объяснил отсутствие Овечкина на тренировке команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал пропуск капитаном команды Александром Овечкиным тренировки на льду. Ранее в клубе заявили, что отсутствие хоккеиста связано с тем, что сегодняшний день предназначен для восстановления.
«Мы просто хотим убедиться, что он находится в хорошей форме для тренировок в четверг и на выходных», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.
Напомним, в ночь с 10 на 11 января в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Гости одержали победу со счётом 7:3. Автором третьей шайбы столичной команды стал Ти Джей Оши, одним из ассистентом у которого выступил Александр Овечкин. При этом россиянин не может забросить уже в четырёх матчах подряд. Это его худшая серия в нынешнем сезоне.
- 11 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
21:52
-
21:52
-
21:49
-
21:08
-
20:40
-
20:33
-
20:26
-
20:13
-
20:00
-
19:54
-
19:34
-
19:24
-
19:00
-
18:13
-
18:06
-
18:04
-
18:01
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:39