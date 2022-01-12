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НХЛ показала топ-10 моментов Малкина после возвращения россиянина в состав «Питтсбурга»

НХЛ показала топ-10 моментов Малкина после возвращения россиянина в состав «Питтсбурга»
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Национальная хоккейная лига опубликовала топ-10 лучших моментов российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после возвращения игрока в состав после травмы.

«С возвращением», — написано в официальном «твиттере» НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Встреча между «Пингвинз» и «Анахайм Дакс» запланирована на ночь с 11 на 12 января по московскому времени. Старт матча назначен на 6:00 мск.

Напомним, ранее российский нападающий провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных. На данный момент нападающий не провёл ни одной встречи в текущем регулярном чемпионате.

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