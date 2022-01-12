НХЛ показала топ-10 моментов Малкина после возвращения россиянина в состав «Питтсбурга»

Национальная хоккейная лига опубликовала топ-10 лучших моментов российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина после возвращения игрока в состав после травмы.
«С возвращением», — написано в официальном «твиттере» НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Встреча между «Пингвинз» и «Анахайм Дакс» запланирована на ночь с 11 на 12 января по московскому времени. Старт матча назначен на 6:00 мск.
Напомним, ранее российский нападающий провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных. На данный момент нападающий не провёл ни одной встречи в текущем регулярном чемпионате.
- 12 января 2022
-
02:37
- 11 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
21:52
-
21:52
-
21:49
-
21:08
-
20:40
-
20:33
-
20:26
-
20:13
-
20:00
-
19:54
-
19:34
-
19:24
-
19:00
-
18:13
-
18:06
-
18:04
-
18:01
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:45