Кучеров забросил в ворота «Баффало» две шайбы за 10 минут

На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) в эти минуты идёт второй период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости ведут со счётом 5:0.

В первом периоде «Лайтнинг» забросили две шайбы – сначала отличился Ондржей Палат, а затем с передачи Михаила Сергачёва забил Энтони Чирелли.

Спустя 27 секунд после начала второго периода третью шайбу «Тампы» забросил нападающий Никита Кучеров, ему ассистировали Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Через десять минут россиянин оформил дубль.

Таким образом, на счету Кучерова теперь три шайбы в текущем сезоне, также он сделал пять голевых передач.

Напомним, российский хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) 16 октября 2021 года. Кучеров перенёс операцию и вернулся на лёд 7 января в матче с «Калгари Флэймз».