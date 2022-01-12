Агент Кучерова поздравил хоккеиста с хет-триком в ворота «Баффало»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 28-летнего российского форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, отреагировал на яркую игру нападающего в выездном матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (6:1), в котором ему удалось оформить хет-трик.

«Поздравляю моего друга Никиту Кучерова с первым хет-триком в сезоне!» — гласит пост Мильштейна в «твиттере».

В составе «Тампы» хет-трик оформил 28-летний российский нападающий Никита Кучеров, ещё по голу на счету Ондржея Палата, Энтони Чирелли и Стивена Стэмкоса, на счету которого ещё и ассистентский дубль.

Отметим, что Кучеров провёл лишь свой шестой матч в текущем сезоне – на его счету четыре гола и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+1».