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Кучеров признан лучшим игроком встречи с «Баффало», в которой он оформил хет-трик

Кучеров признан лучшим игроком встречи с «Баффало», в которой он оформил хет-трик
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.

Лучшим игроком матча признан 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3».

Вторая звезда встречи – 31-летний канадский форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Замкнул тройку лучших ещё один канадский нападающий гостей – Энтони Чирелли, отметившийся голом и одной результативной передачей.

Отметим, что Кучеров провёл лишь свой шестой матч в текущем сезоне – на его счету четыре гола и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+1».

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