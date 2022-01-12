Кучеров признан лучшим игроком встречи с «Баффало», в которой он оформил хет-трик

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.
Лучшим игроком матча признан 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3».
Вторая звезда встречи – 31-летний канадский форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Замкнул тройку лучших ещё один канадский нападающий гостей – Энтони Чирелли, отметившийся голом и одной результативной передачей.
Отметим, что Кучеров провёл лишь свой шестой матч в текущем сезоне – на его счету четыре гола и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+1».
- 12 января 2022
-
06:20
-
06:10
-
05:52
-
05:52
-
05:45
-
05:32
-
04:49
-
04:26
-
03:52
-
02:37
- 11 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27
-
22:24
-
22:17
-
22:13
-
22:03
-
21:52
-
21:52
-
21:49
-
21:08
-
20:40
-
20:33
-
20:26
-
20:13
-
20:00
-
19:54
-
19:34
-
19:24