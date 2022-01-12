Кучеров оформил 4-й хет-трик за карьеру. Больше в истории «Тампы» только у 3 хоккеистов

28-летний российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший хет-трик в ворота «Баффало Сэйбрз» (6:1) в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ, отметился впечатляющим статистическим достижением, о котором сообщает пресс-служба лиги в «твиттере».

Как отмечает источник, Кучеров оформил свой четвёртый хет-трик за карьеру в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с экс-форвардом «Тампы» Тайлером Джонсоном. Вместе с ним они разделяют четвёртое место по этому показателю в истории клуба.

Больше хет-триков за «Тампу» только у Венсана Лекавалье (6), Мартина Сан-Луи (8) и Стивена Стэмкоса (9).

Отметим, что Кучеров провёл лишь свой шестой матч в текущем сезоне – на его счету четыре гола и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+1».