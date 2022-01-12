«Нэшвилл» прервал победную серию «Колорадо». У Ничушкина — голевая передача

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Основное время матча завершилось вничью – 4:4. В овертайме победу одержали хозяева – 5:4.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода, отличился игрок хозяев Таннер Жанно. На последней минуте первого периода Люк Канин увеличил преимущество «Нэшвилла».

Во втором отрезке встречи «Эвеланш» сравняли счёт благодаря шайбам Николя Обе-Кюбеля и Андре Бураковски. На 38-й минуте Люк Канин оформил дубль и вновь вывел хозяев вперёд.

В третьем периоде Натан Маккиннон сделал счёт 3:3. Мэтт Дюшейн в третий раз за матч вывел «Предаторз» вперёд, но защитник «Колорадо» Кейл Макар вновь сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, ассистировал ему россиянин Валерий Ничушкин.

В овертайме победу одержал «Нэшвилл» благодаря второй шайбе Мэтта Дюшейна.