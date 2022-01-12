Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» прервал победную серию «Колорадо». У Ничушкина — голевая передача

«Нэшвилл» прервал победную серию «Колорадо». У Ничушкина — голевая передача
Комментарии

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Основное время матча завершилось вничью – 4:4. В овертайме победу одержали хозяева – 5:4.

Счёт в матче был открыт на третьей минуте первого периода, отличился игрок хозяев Таннер Жанно. На последней минуте первого периода Люк Канин увеличил преимущество «Нэшвилла».

Во втором отрезке встречи «Эвеланш» сравняли счёт благодаря шайбам Николя Обе-Кюбеля и Андре Бураковски. На 38-й минуте Люк Канин оформил дубль и вновь вывел хозяев вперёд.

В третьем периоде Натан Маккиннон сделал счёт 3:3. Мэтт Дюшейн в третий раз за матч вывел «Предаторз» вперёд, но защитник «Колорадо» Кейл Макар вновь сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, ассистировал ему россиянин Валерий Ничушкин.

В овертайме победу одержал «Нэшвилл» благодаря второй шайбе Мэтта Дюшейна.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Жанно (Лафф, Сиссонс) – 02:32' (5x5)   2:0 Канин (Йози) – 19:04' (5x5)   2:1 Обе-Кюбель (Кадри, Макар) – 28:15' (5x5)   2:2 Бураковски (Обе-Кюбель, Жирар) – 31:48' (5x5)   3:2 Канин (Казинс) – 37:25' (5x5)   3:3 Маккиннон (Макар, Кадри) – 45:21' (5x4)   4:3 Дюшейн (Каррье, Йози) – 50:00' (5x4)   4:4 Макар (Ничушкин, Жирар) – 53:19' (5x5)   5:4 Дюшейн (Йози, Гранлунд) – 63:01' (4x3)
Новость по теме
«Колорадо» установил рекорд XXI века в НХЛ по голам в первых 32 играх сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022