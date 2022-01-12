Малкин забил в первом матче после возвращения

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Гости ведут со счётом 2:1.

Вторую шайбу «Питтсбурга» забросил россиянин Евгений Малкин, ему ассистировали Крис Летанг и Джейк Гюнцель. Для нападающего это первая игра в текущем сезоне НХЛ.

Напомним, 4 июня Малкин перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливался. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных.

В конце декабря Малкин заявил, что намерен играть ещё 3-4 года.

«Питтсбург Пингвинз» находится на седьмой строчке в Восточной конференции, «Анахайм Дакс» – пятый в Западной конференции.